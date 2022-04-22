Відомо, що ракети типу Х-101 виготовляли у період з 1999 по 2013 рік. Тоді у російських медіа їх розхвалювали та казали, що це гордість новітньої високоточної російської зброї.

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"Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної", – зазначили ув українській розвідці.

Згідно з експертами, які провели аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101, виявили. що їх "сучасні" блоки наведення розроблені ще у 1960 – 1970 роках.



Застарілі частини ракет / Фото розвідка

Раніше вони випускалися "Воронезьким заводом радіодеталей", Мінським заводом "Інтеграл" та іншими радянськими підприємствами.



"Сучасна" електроніка / Фото розвідка

Крім того, у ракетах використовують навігаційну систему "ПГИ-2М", яка була розроблена в 1977 році.

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