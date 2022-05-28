Россия оснащала свою военную технику для войны в Украине микрочипами из США, – ГУР

Оккупанты применяют в вооружении своей техники микроэлектронику, изготовленную в Соединенных Штатах Америки. Это доказала военная разведка Украины.

Зарубежные микрочипы обнаружили работники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Такие элементы были, в частности, в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

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"Иностранные электронные компоненты во захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий", - рассказали в разведке.

Сколько американских чипов было в вооружении

В ПВО "Панцирь" нашли 5 чипов американского производства - AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments и Linear Technology. В крылатой ракете Х-101 было по меньшей мере 35 американских микросхем, а в одном ударном вертолете Ка-52 "Аллигатор" обнаружили 22 микросхемы американского производства и один чип корейского производства.

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Неизвестно, как чипы попали к россиянам

Хотя США и ряд других стран ввели санкции после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, которые не позволяют продавать России оборудование, в том числе микрочипы, нет никаких признаков того, что любые микросхемы в захваченном или уничтоженном российском оружии и технике нарушали какие-либо запреты. Фактически некоторые производители ранее были подчинены другим компаниям и продавали оборудование оккупантам до 2022 года.

Происхождение микрочипов, найденных в этом русском оружии, неизвестно. Эти чипы не обязательно должны быть получены непосредственно от изготовителей,

– отметили в издании The War Zone.

Отметили, что в мире огромный и нерегулируемый рынок переработанных чипов, которые в основном происходят из Китая.

Реакция производителей

Отдельные производители, которые согласились общаться с журналистами, рассказали, что больше не имеют бизнеса с Россией. Однако отметили, что не могут контролировать, куда попадает их продукция.

В компании Onsemi, являющейся поставщиком полупроводников, сказали, что их чипы не являются военным классом, поэтому их легко получить. То есть, они доступны на открытом рынке.

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