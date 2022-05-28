Закордонні мікрочипи знайшли працівники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Такі елементи були, зокрема в російських комплексах ППО "Панцир", ударних вертольотах Ка-52 "Алігатор" та крилатих ракетах Х-101.

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"Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять "ефективність" російського "імпортозаміщення" та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій", – розповіли в розвідці.

Скільки американських чипів було в озброєнні

У ППО "Панцир" знайшли 5 чипів американського виробництва — AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments та Linear Technology. У крилатій ракеті Х-101 було щонайменше 35 американських мікросхем, а в одному ударному вертольоті Ка-52 "Алігатор" виявили 22 мікросхеми американського виробництва та один чип корейського виробництва.

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Невідомо, як чипи потрапили до росіян

Хоча США та низка інших країн запровадили санкції після початку повномасштабного російського вторгнення до України, які не дозволяють продавати Росії обладнання, зокрема мікрочипи, немає жодних ознак того, що будь-які мікросхеми в захопленій або знищеній російській зброї та техніці порушували якісь заборони. Фактично, деякі виробники раніше були підпорядковані іншим компаніям та продавали обладнання окупантам до 2022 року.

Походження мікрочипів, знайдених у цій російській зброї, невідоме. Ці чипи не обов'язково повинні бути отримані безпосередньо від виробників,

– зазначили у виданні The War Zone.

Зазначили, що у світі є величезний і нерегульований ринок перероблених чипів, які в основному походять з Китаю.

Реакція виробників

Окремі виробники, які погодились спілкуватися з журналістами розповіли, що більше не мають бізнесу з Росією. Проте зазначили – не можуть контролювати, куди потрапляє їхня продукція.

У компанії Onsemi, яка є постачальником напівпровідників, сказали, що їхні чипи не є військового класу, тому їх легко отримати. Тобто вони доступні на відкритому ринку.

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