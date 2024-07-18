Ростовская АЭС приказала долго жить: что привело к блэкауту в Крыму

В ряде городов России миллионы жителей остались без электроэнергии. В частности, свет отсутствует в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Анапе, Армавире, Новороссийске, Элисте. Также действуют ограничения в оккупированном Крыму.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, что причиной массовых отключений света на юге России и крымском полуострове является вывод из строя одного из четырех атомных энергоблоков Ростовской АЭС. Почему так произошло – подробно объясняем в материале.

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Как Россия халатно обеспечила Крым электроэнергией

Когда Россия аннексировала полуостров в 2014 году, он лишь на 30% был обеспечен собственной электроэнергией. Тогда же подписали договор о том, что Украина будет поставлять свет в Крым.

В это время страна-агрессор строила энергомост Кубань – Крым. Однако через определенный период были взорваны линии электропередач. Соответственно поставки из Украины остановилось, а Россия начала активнее возводить сооружение.

Примерно в тот же период россияне решили построить 2 ТЭС – одну в Севастополе, другую в Симферополе – чтобы Крым мог полностью обеспечить себя светом. Именно для этих теплоэлектростанций Россия практически украла две турбины Siemens, привезенные с материковой части.

Такое решение вызвало возмущение в компании Siemens. Там заявили, что Россия находится под санкциями и не имеет права доставлять турбины на оккупированную территорию.

Россияне сначала врали, что продали оборудование на вторичный рынок, а потом кто-то его купил. Впоследствии придумали, что будто модернизировали иностранные компоненты и выдали сертификат, мол, "мы внесли изменения, теперь эта продукция не компании Siemens, а России".

Однако очевидно, что ничего оккупанты не меняли, а просто нацепили другую наклейку. Итак, Россия не смогла обеспечить строительство тепловых электростанций без западных деталей, поэтому все равно использовала турбины Siemens.

Из-за чего Ростовская АЭС вышла из строя

Тизенгаузен отметил, что Россия строит две атомные электростанции – "Аккую" в Турции и "Пакш" в Венгрии. Но компания Siemens заблокировала туда передачу своего оборудования. Ведь боится, что Россия может перевезти компоненты на свою территорию. Теперь Росатом не знает, что делать.

Из-за такой же проблемы вышел из строя один атомный энергоблок Ростовской АЭС, а также упал российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. И там, и там западные детали, которые россияне хоть как-то пытаются заменить. Однако из-за "кривых рук" ничего не удается.

"Большой-большой" Росатом не может работать без западного оборудования, даже если что-то украдет <..> Компании с Запада подозревают, что в России заканчиваются критически важные запчасти, в частности для АЭС,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Можно констатировать следующее: чем дольше действуют санкции против России, тем больше будем наблюдать выводов из строя энергоблоков и других техногенных аварий. Поскольку самостоятельно россияне научились производить только оружие, но и там много западных компонентов.