Президент Финляндии Саули Нийнист провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он сообщил российскому диктатору о планах вступления в НАТО, ведь не собирается пренебрегать безопасностью страны после того, как россияне напали на Украину. Реакция Кремля не заставила себя ждать.

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Ответ России на вступление Финляндии в НАТО

Как сообщил старший вице-президент компании Fingrid Рэйма Пайвине, Россия остановила поставки электроэнергии в Финляндию. Оккупанты заявили о том, что оператор национальной сети Финляндии имеет неоплаченные счета.

Вместе с тем в Финляндии не озабочены таким ходом агрессора. Fingrid может увеличить импорт электроэнергии из стран Балтии и Швеции, поэтому никаких проблем с электроснабжением финским гражданам и бизнесу не предусматривается.

Международная ситуация из-за войны России против Украины: последние новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что шансы Швеции и Финляндии на вступление в НАТО не следует рассматривать как "стопроцентные". Он видит угрозу в том, чтобы эти страны стали "ячейкой для террористических организаций". Его советник объяснил, что Турция не "закрывает двери" в НАТО для этих стран, но будет настаивать на решении определенных проблем.

Главы МИД стран G7 сделали совместное заявление по итогам встречи в Германии. Они подчеркнули, что никогда не признают изменения границ Украины. Также они заверили, что продолжат помогать украинским военным, и эта помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется для победы. Активная работа над политической и экономической изоляцией агрессора продолжится.

Россия рассматривает план выхода из войны через посредников и с сохранением занятых позиций. Третьими сторонами стали выступать Франция, Турция и Германия. Речь идет об уговорах Украины отдать часть территорий и согласиться с условиями россиян, чтобы прекратить войну.

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