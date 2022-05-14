Президент Фінляндії Саулі Нійністе провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Він повідомив російського диктатора про плани вступу до НАТО, адже не збирається нехтувати безпекою країни після того, як росіяни напали на Україну. Реакція Кремля не забарилася.

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Відповідь Росії на вступ Фінляндії до НАТО

Як повідомив старший віце-президент компанії Fingrid Рейма Пайвіне, Росія зупинила постачання електроенергії до Фінляндії. Окупанти заявили про те, що оператора національної мережі Фінляндії має несплачені рахунки.

Разом з тим у Фінляндії не стурбовані таким ходом агресора. Fingrid може збільшити імпорт електроенергії з країн Балтії та Швеції, тому жодних проблем з електропостачанням для фінських громадян та бізнесу не передбачається.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про те, що шанси Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО не варто розглядати як "стовідсоткові". Він бачить загрозу в тому, що ці країни стали "осередком для терористичних організацій". Його радник пояснив, що Туреччина не "закриває двері" у НАТО для цих країн, але буде наполягати на розв'язанні певних проблем.

Глави МЗС країн G7 зробили спільну заяву за підсумками зустрічі в Німеччині. Вони підкрилили, що ніколи не визнають зміни кордонів України. Також вони запевнили, що продовжать допомагати українським військовим, і ця допомога триватиме стільки, скільки буде потрібно для перемоги. Окрім того, активна робота над політичною та економічною ізоляцією агресора продовжиться.

Росія розглядає план виходу з війни через посередників та збереження зайнятих позицій. Третіми сторонами почали виступати Франція, Туреччина та Німеччина. Йдеться про вмовляння України віддати частину територій та погодитись на умови росіян, щоб припинити війну.

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