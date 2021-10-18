Речь идет о высадке мотострелковых подразделений соединения береговой обороны Черноморского флота. Ее обеспечивала авиация Южного военного округа.

Читайте также Россия острит зубы: Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия в оккупированном Крыму

Что происходило в оккупированном Крыму

Согласно легенде, россияне тренировались противостоять "противнику", который проник на территорию острова с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки в других регионах страны. Оккупанты заблокировали и уничтожили врага".

Десантирование личного состава осуществляли из положения зависания вертолетов над землей. Для этого использовали канатные и другие специальные средства. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Коротко о российских военных учениях

В военных учениях принимают участие соединения и воинские части Южного военного округа, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии. Кроме этого – и часть сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Справка. Всего к участию в учениях государства-агрессора привлекли примерно 8 тысяч военных и около 350 единиц вооружения и военной техники.

Что Кремль говорит о деоккупации Крыма

Недавно в Кремле высказались о возможности обсуждения деоккупации Крыма. Речь идет о нарушении этой темы во время личной встречи Зеленского и Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "для России нет такого вопроса". В то же время в Кремле говорят, что встреча президентов может вообще не состояться, если Украина захочет обсудить вопросы Крыма и Донбасса.