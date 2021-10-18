Мовиться про висадку мотострілкових підрозділів з'єднання берегової оборони Чорноморського флоту. Її забезпечувала авіація Південного військового округу.

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Що відбувалося в окупованому Криму

Згідно з легендою, росіяни тренувалися протистояти "противнику", який проникнув на територію острова з метою проведення терактів та дестабілізації обстановки в інших регіонах країни. Окупанти "заблокували та знищили ворога".

Десантування особового складу здійснювали з положення зависання вертольотів над землею. Для цього використовували канатні та інші спеціальні засоби. Прикриття висадки тактичного десанту забезпечили ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор".

Коротко про російські військові навчання

У військових навчаннях беруть участь з'єднання та військові частини Південного військового округу, а також підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії. Крім цього – й частина сил Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, які відпрацюють практичні дії в акваторіях Чорного і Каспійського морів.

Довідка. Всього до участі у навчаннях держави-агресорки залучили приблизно 8 тисяч військових та близько 350 одиниць озброєння та військової техніки.

Що Кремль каже про деокупацію Криму

Нещодавно у Кремлі висловилися про можливість обговорення деокупації Криму. Мовиться про порушення цієї теми під час особистої зустрічі Зеленського та Путіна. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "для Росії немає такого питання. Водночас у Кремлі кажуть, що зустріч президентів може взагалі не відбутись, якщо Україна захоче обговорити питання Криму й Донбасу.