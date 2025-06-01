О чем свидетельствует попытка механизированного штурма России возле Константиновки: в ISW прокомментировали

Россия сейчас все реже осуществляет на фронте механизированные наступления. Однако, один из таких случаев произошел недавно на Торецком направлении.

Вероятно, это свидетельствует о том, что этот участок фронта для россиян является приоритетным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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В ISW прокомментировали штурм вблизи Константиновки

В отчете ISW говорится о механизированном штурме оккупантов численностью минимум до взвода на Торецком направлении 17 июня.

На геолокационных кадрах видно, что штурмовали россияне к западу от Яблоновки (западнее Торецка). Они использовали по меньшей мере 3 единицы бронетехники и 4 моторизованные транспортные средства, вероятно, квадроциклы.

Также журналист и военнослужащий Юрий Бутусов 18 июня сообщил, что Россия осуществила усиленный механизированный штурм вблизи Константиновки. Он отметил, что ВСУ уничтожили 15 единиц тяжелой техники и 8 моторизованных транспортных средств.

Штурм вблизи Константиновки: смотрите видео

В ISW заметили, что российские войска начали осуществлять механизированные штурмы реже с зимы 2024 – 2025 годов.

Аналитики предполагают, что это связано с применением беспилотников Силами обороны и сокращением поставок бронетехники Россией.

ISW недавно наблюдала сообщения, свидетельствующие о том, что потребление Россией запасов танков советской эпохи замедляется. Российские войска все больше полагаются на гражданские транспортные средства, квадроциклы и мотоциклы для наступательных операций, и министерство обороны России в апреле 2025 года начало усилия по официальной интеграции использования мотоциклов в наступательные операции,

– говорится в отчете аналитиков.

В нем отмечается, что российские механизированные наступления на Торецком направлении могут свидетельствовать о том, что Россия намерена предоставить приоритет этому участку фронта.