Россияне готовятся: эксперт раскрыл, что скрывает нетипичная атака дронов на Киевщину

Враг 2 мая совершил атаку дронами на Киевскую область. Однако советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" отметил ее особенность – Россия массово запустила беспилотник-имитатор "Пародия", который имел целью отвлекать внимание украинской ПВО. Это может свидетельствовать о применении определенной тактики врага.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил в разговоре с 24 Каналом, что атаку 2 мая нужно рассматривать в комплексе с другими действиями россиян, а не обособленно. Также Владимир Зеленский сообщил, что Россия в течение последней недели значительно усилила интенсивность ударов по Украине, применив примерно 1600 ударных беспилотников, почти 1100 управляемых авиационных бомб и несколько ракет.

В чем особенность атаки 2 мая?

Лакийчук подчеркнул, что россияне пытаются изменить тактику массированных ударов. Они осуществляли ночные атаки, комбинированные, быстрые, ракетно-дронные. Привлекались все средства поражения – от баллистики, крылатых ракет до различного типа дронов, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону. Также оккупанты отрабатывали неожиданные точечные удары.

Важно! По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова "Флеша", во время российской атаки по Киевской области 2 мая россияне использовали после определенного перерыва не типичные БпЛА – дроны-имитаторы "Пародия". Движение этих средств, которые десятками кружили над Киевщиной, сопровождалось странными звуками. Их задача, как объяснил "Флеш", отвлекать внимание противовоздушной обороны Украины.



Он добавил, что враг постоянно испытывает новые тактики воздушных атак на нашу страну. Также советник министра обороны отметил, что было подозрение о применении россиянами копии украинских дронов, но эта информация не подтвердилась.

Россияне пытаются комбинировать, усложнять характер своих действий. Масштабному удару могут предшествовать такие волны обострения. Это очень похоже, как объяснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", на определенную разведку боями.

Очевидно, что враг осуществляет подготовку к масштабному удару. Будет ли он до 9 мая или именно 9 мая – неизвестно. Потому что Владимир Путин с одной стороны рассказывает о перемирии для того, чтобы провести парад на Красной площади. А с другой – готовит силы и средства к массированному удару по Украине,

– отметил Павел Лакийчук.

Он предположил, что нельзя предсказать действия главы Кремля, но надо быть готовыми к худшему варианту. Лакийчук отметил, что враг на днях может осуществить массовую атаку, ведь разведку боем он уже провел.

Что известно об атаке на Украину?

Под ударами россиян оказался, в частности Киев, где вечером 2 мая прозвучали четыре воздушные тревоги и слышали взрывы. Также движение дронов было зафиксировано, в частности, в Бориспольском и Броварском районах.

Враг атаковал дважды беспилотниками маршрутные автобусы в Днепровском районе Херсона. В результате ударов погибли два человека – коммунальщик и женщина, еще девять человек пострадали.

Также в Николаеве из-за удара "Шахедов" в части города возникли перебои с электроснабжением.

В Харькове во время атаки противник ударил по автозаправочной станции в Холодногорском районе, а также в жилой дом в Шевченковском районе Харькова. Кроме того, дроны попали в две автозаправочные станции в Новобаровском и Основянском районах. В результате атаки есть пострадавшие.

Политолог Валерий Дымов предположил, может ли Россия атаковать нашу страну на 9 мая, когда в Москве традиционно проходит парад. Он напомнил, что россияне уже применяли ракету "Орешник", но не достигли желаемого результата. Однако сейчас, по его мнению, оккупанты вряд ли рискнут применить мощное оружие, хотя и "этого хотят". Также они могли бы ударить по украинской энергетике, но сейчас уже не зима, поэтому эффекта, к которому привели их удары в холода, сейчас не будет.