И это, конечно, России очень не нравится. Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Чубаров: Россия видит, что ее тактика относительно Крыма не оправдалась

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "пустой русофобской акцией".

"Что касается высказываний господина Лаврова, то российское руководство вообще в отчаянии", – заявил Чубаров.

По его словам, Россия видит, что ее тактика в отношении полуострова не оправдалась. Там рассчитывали на то, что со временем мир начнет привыкать, а потом и постепенно признавать де-факто попытку оккупации Крыма. Впрочем, в мире наоборот очень четко идет линия на непризнание и на поиск и совершение действий, которые заставили бы Кремль вернуться в пределы международного права.

Лавров и другие чувствуют, что до этого дойдет. А когда дойдет, то они должны будут пересесть на скамью подсудимых,

– отметил политик.

Глава Меджлиса считает, что Кремль не может отомстить Украине за Крымскую платформу больше, чем это и так происходит сейчас. Ведь Россия уже:

развязала войну против Украины и убивает наших людей;

бросает граждан Украины, которые живут в оккупированном Крыму, за решетку;

системно преследует коренной народ Крыма, вытесняя его за пределы полуострова.

"Относительно других участников саммита Россия будет находить различные моменты для того, чтобы где-то ударить", – предположил Чубаров.

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