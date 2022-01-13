Россия отказалась отвести войска от границ Украины

Москва не собирается обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. Сергей Лавров цинично заявил, что требования вернуть военных в казармы не будут рассматриваться.

Министр иностранных дел России Лавров назвал требования Вашингтона неприемлемыми. В частности, политик прокомментировал слова замгоссекретаря США Венди Шерман.

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Уже говорят не только о том, чтобы увести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а о том, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так и говорила,

– заявил Лавров.

Кулеба предлагает России продолжить диалог

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул: заседание Постоянного совета ОБСЕ засвидетельствовало поддержку Украины.

Политик заверил, что Украина продолжит активную работу с партнерами. Ее целью будет осуществление комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе.

"Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в установившихся форматах, в частности в ОБСЕ", – заявил Кулеба.

Глава МИД также отметил: партнеры разделяют позицию Украины – незыблемость принципов ОБСЕ, которые зафиксированы в Хельсинкском завершающем акте.

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