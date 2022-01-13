Соответствующее заявление о вариантах действий государства-агрессора в отношении Украины сделал заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

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Путину предлагают военные варианты относительно Украины

Российский чиновник отметил, что якобы "в голову к властям Украины могут прийти немыслимые вещи, им нужно положить конец".

Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения ситуации,

– добавил Рябков.

Он уточнил, что в публичном пространстве эта тема якобы не должна никоим образом засвечиваться, потому что "это раскачивание ситуации". Рябков считает, что нужно дать шанс дипломатии.

Возможное обострение российской агрессии: основное

Западные СМИ еще в октябре 2021 года написали, что Россия стянула войска к границам Украины. Впоследствии разведка сообщила о возможном нападении в январе – феврале 2022 года.

Мировое сообщество пригрозило Москве мощными санкциями за дальнейшую эскалацию, в частности по "Северному потоку-2" и системе банковских платежей SWIFT. В Кремле же отреагировали традиционно, обвинив в агрессии Украину и Запад.

Затем Владимир Путин заговорил о "гарантиях безопасности", требуя у НАТО и США не брать в Альянс Украину.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и НАТО. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип "открытых дверей" Альянса не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе прошла встреча на уровне НАТО – Россия. После нее Йенс Столтенберг рассказал, что переговоры – непростые, ведь между сторонами есть большие разногласия. Однако заверил, что требование России там отвергли.

Обратите внимание – западные СМИ о вероятном нападении России: смотрите видео