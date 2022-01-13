Відповідну заяву про варіанти дій держави-агресорки щодо України зробив заступник голови міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков.

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Путіну пропонують військові варіанти щодо України

Російський чиновник зазначив, що начебто "в голову влади України можуть прийти немислимі речі, їм потрібно покласти край".

Президенту військові фахівці, як це було офіційно сказано, постійно пропонують варіанти на випадок погіршення ситуації,

– додав Рябков.

Він уточнив, що у публічному просторі ця тема нібито не повинна жодним чином засвічуватися, тому що "це є розгойдуванням ситуації". Рябков вважає, що потрібно дати шанс дипломатії.

Можливе загострення російської агресії: основне

Західні ЗМІ ще у жовтні 2021 року написали, що Росія стягнула війська до кордонів України. Згодом розвідка повідомила про можливий напад у січні – лютому 2022 року.

Світова спільнота пригрозила Москві потужними санкціями за подальшу ескалацію, зокрема щодо "Північного потоку-2" та системи банківських платежів SWIFT. У Кремлі ж відреагували традиційно, звинувативши в агресії Україну та Захід.

Потім Володимир Путін заговорив про "гарантії безпеки", вимагаючи в НАТО та США не брати в Альянс Україну.

10 січня у Женеві відбулись перемовини США та НАТО. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що принцип "відкритих дверей" Альянсу не підлягає обговоренню.

12 січня у Брюсселі пройшла зустріч рівні НАТО – Росія. Після них Єнс Столтенберг розповів, що переговори – непрості, адже між сторонами є великі розбіжності. Однак запевнив, що вимогу Росії там відкинули.

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