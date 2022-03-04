Россия отказывается от каких-либо других стран, – Подоляк о переговорах в Беларуси

Михаил Подоляк объяснил, почему переговоры Украины с Россией проходят на территории Беларуси. Он отметил, что российская сторона отказывается от каких-либо других стран-посредников.

Украинская сторона рассматривала варианты Турции, Венгрии и Польши, сообщает 24 канал. Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента Подоляк сделал во время пресс-конференции во Львовской ОВА 4 марта.

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В Беларуси, потому что российская сторона отказывается от каких-либо других стран-посредников. Возможно, позже будет другая страна,

– заявил Подоляк.

Он также подчеркнул, что Беларусь используется как плацдарм для атаки на украинские города.

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