Українська сторона ж розглядала варіанти Туреччини, Угорщини та Польщі, повідомляє 24 канал. Відповідну заяву радник голови Офісу Президента Подоляк зробив під час пресконференції у Львівській ОВА 4 березня.
Зауважте Україна платить найбільшу ціну – своїми дітьми, – Подоляк про закриття неба над Україною
У Білорусі, тому що російська сторона відмовляється від будь-яких інших країн-посередників. Можливо, пізніше буде інша країна,
– заявив Подоляк.
Він також наголосив, що Білорусь використовують як плацдарм для атаки на українські міста.
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