Ситуация на Запорожской АЭС остается опасной из-за действий россиян. Они разорвали соединение станции с украинской энергосистемой и пытаются подключить к своей сети. Сейчас ЗАЭС функционирует с помощью аварийных дизель-генераторов. В МАГАТЭ эту ситуацию считают "неустойчивой с точки зрения ядерной безопасности".

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала объяснил, угрожает ли Запорожской АЭС из-за действий России утечка ядерного топлива и другие инциденты, что, вероятно, могут привести к катастрофе. Он также прокомментировал реакцию МАГАТЭ на поведение россиян.

Какова сейчас ситуация на ЗАЭС?

Рябцев отметил, что ситуация, сложившаяся на ЗАЭС, когда ее питание обеспечивают резервные генераторы, не приведет к ядерной катастрофе.

Там достаточно топлива и дизель-генераторов для того, чтобы обеспечить поддержание в нормальном режиме всех объектов, которые охлаждают реакторы и сейчас находятся в состоянии холодной остановки,

– пояснил эксперт по вопросам энергетики.

В таком режиме, по его словам, они не требуют большого количества энергии, поэтому сейчас из 20 стационарных дизель-генераторов работает только шесть. Топлива достаточно и на большой срок работы этих дизель-генераторов.

Также не имеют под собой оснований страшилки о возможной утечке ядерного топлива.

Оно не может расплавиться, не может никуда вытечь, потому что оно не плавится и не вытекает. Тем более, что оно не способно вытекать из реактора, такая возможность не предусмотрена. Также на ЗАЭС не может произойти взрыв, потому что реакторы находятся в режиме холодной остановки,

– подчеркнул он.

Однако реальной угрозой физической безопасности Запорожской АЭС является наличие там неквалифицированного персонала. И безусловные требования Украины и Генеральной конференции МАГАТЭ, как отметил эксперт по энергетике, должны быть выполнены по выводу этого неквалифицированного персонала с ЗАЭС и по возвращению ее под контроль соответствующих органов государственного надзора (контроля) Украины.

Этого мнения придерживаются инспекторы, которые находятся на Запорожской АЭС, и руководство МАГАТЭ. К сожалению, кроме выражения глубокой обеспокоенности и призывов вывести российские войска с территории ЗАЭС, демилитаризовать ее, ничего не происходит,

– отметил Геннадий Рябцев.

При этом никаких санкций против россиян, которые являются членами МАГАТЭ, не принято. Они, как отметил эксперт, даже не исключены из руководящих органов этой организации и продолжают получать информацию о деталях защиты атомных электростанций, находящихся на контролируемой Украиной территории.

Соответственно, по мнению Рябцева, Украина должна акцентировать свои требования именно на лишении России права что-то решать в МАГАТЭ или иметь право голоса по вопросам, касающимся Украины. А также на лишении возможности российских представителей МАГАТЭ получать любую информацию о событиях, которые происходят в Украине.

