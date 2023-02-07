(Не) спасательный десант: Россия отправила "для помощи" в Турцию кадыровского убийцу

После серии сокрушительных землетрясений, произошедших в Турции 6 и 7 февраля, в страну срочно начали съезжаться отряды спасателей для ликвидации последствий трагедии. Отправилась туда и команда россиян, в которую совсем неслучайно вошел кадыровский спецназовец Даниил Мартынов, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину курировал деятельность кадыровских группировок на Киевщине.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, Мартынова московское руководство отправило в загранкомандировку в качестве советника главы МЧС России, однако на самом деле он вполне может выполнять задачи не по спасению пострадавших. Вероятно, что настоящая задача кадыровского прихвостня – убийство кого-то из чеченских лидеров, получивших убежище в Турции, или даже охота за некоторыми местными чиновниками, влияющими на поддержку Украины.

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Также нельзя отрицать вероятность, что аэромобильная группировка "спасателей" России под руководством Мартынова может совершить в Турции диверсии.

Боевик ФСБ и куратор отрядов Кадырова, но никак не спасатель

Отправка в другие страны кого-то из киллеров-диверсантов под прикрытием дипломатического паспорта или удостоверения спасателя, или церковного деятеля – типичное для России поведение.

Перед началом войны в 2014 году российские спецслужбы массово заезжали на украинскую территорию как журналисты. Организаторы мятежа в Черногории прибывали в эту страну якобы для участия в православных мероприятиях, а отравившие "новичком" болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева ГРУшники были туристами и дипломатами при Всемирной торговой организации в Женеве.

Зачем Кремль отправил Мартынова в Турцию, источники в украинских спецслужбах с определенной точностью ответить не могут. Однако отмечают, что в биографии военного преступника нет никаких связей со спасателями. Кроме должности советника руководителя МЧС, которая является синекурой. Всю свою жизнь он связал с российскими спецслужбами и становлением клана Кадырова.

Так, в 2000-х Мартынов воевал в Чечне в составе спецподразделения ФСБ "Альфа". Впоследствии, когда предатель Ичкерии окончательно утвердился на коллаборационной должности руководителя своей родины, российский спецназ стал руководителем охраны Кадырова и помощником силового блока его клана.

С 2012 года Мартынов готовил личную армию чеченского царька, занимался похищением людей и переправкой наркотиков, а спустя 5 лет вступил в должность заместителя руководителя Росгвардии в республике. В этой ипостаси он встретил 2014 год и первое прибытие кадыровцев в Украину в качестве оккупантов. Впрочем, тогда тик-токеры достаточно быстро получили по бороде как от ВСУ, так и от местных террористов, и были вынуждены бежать домой под юбки своих жен.

А вот в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, Мартынов прилетал в Украину лично. Он курировал деятельность кадыровских группировок на Киевщине и даже фотографировался с генералом Тушаевым.



Тушаев навсегда остался под Гостомелем, а Мартынов (справа) скрылся из Украины / Фото из российских соцсетей

Однако до Киева ни один из этих "очень храбрых" спецназовцев не дошел. Магомед Тушаев не успел скрыться в аэропорту "Антонов" и даже несколько минут продержался в бою против украинских ССО, а Мартынов внезапно отправился в Россию и продолжил свою деятельность уже там, подальше от боевых действий. Уже в июне 2022 года деятель "всплыл" возле министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова и даже претендовал на должность заместителя главы МЧС, однако стал только его советником.

И вот когда в Турции произошла ужасная трагедия, именно "бывший" спецназовец с опытом убийств и пыток людей, а также подготовкой диверсантов возглавляет российскую группировку спасателей. Об этом свидетельствуют как ряд оккупационных СМИ, так и видео, выложенное на официальных страницах московитского МЧС.

Смотрите видео с выступлением Даниила Мартынова в Турции:

На видео Мартынов рассказывает о том, как российские спасатели будут помогать туркам преодолеть последствия землетрясения. При этом, как судя по официальным сообщениям, так и по рекламным баннерам позади "чиновника", военный преступник действительно находится в Турции.



Помощник Кадырова и один из руководителей его отрядов Даниил Мартынов находится в командировке в Турции / Скриншот с видео

Что известно о Данииле Мартынове

По данным украинских спецслужб, советник глав МЧС России и кадыровский головорез родился 19 марта 1983 года. У него есть несколько паспортов с номерами 4515405599, 4607401462. Пользуется почтовым адресом daniilmartynov@mail.ru и ездит на Mercedes-Benz ML63AMG с номером В888ОХ95.

Он владеет недвижимостью в Грозном на переулке Юбилейном, 5, по улице Абухова, 4, а также Центороевской, 4. Также Мартынов живет в Москве в Новофёдоровском поселении, в 54 квартире 13 дома села Яковлевское.