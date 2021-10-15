Россия отправила военную технику для учений у границы с Афганистаном

В Таджикистан приехала российская военная техника. Как объясняет государство-агрессор, это нужно из-за "тревожной ситуации в Афганистане".

В Таджикистан приехали шесть броневиков "Тигр". Отправили их туда в рамках договора о коллективной безопасности.

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Россия отправила технику в Таджикистан

Шесть броневиков для отработки боевых действий отправили из Самарской области в Душанбе. На них будут упражняться военные из Узбекистана, Таджикистана и России в горно-пустынной местности на полигоне "Момирак". Их будут использовать в непосредственной близости к Афганистану.

В октябре у таджикско-афганской границы запланированы три совместных учения: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон".

По сообщению Министерства иностранных дел, совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана продлятся столько, сколько потребуется.

Полигон "Момирак" в городе Куляб: смотрите на карте

В Москве заявили, что американский эсминец Chafee 15 октября попытался нарушить российскую границу в море возле залива Петра Великого в районе Владивостока. Эта зона якобы была закрыта для судоходства.