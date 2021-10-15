У Таджикистан приїхали шість броньовиків "Тигр". Відправили їх туди у рамках договору про колективну безпеку.

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Росія відправила техніку у Таджикистан

Шість броньовиків для відпрацювання бойових дій відправили із Самарської області в Душанбе. На них вправлятимуться військові з Узбекистану, Таджикистану і Росії в гірничо-пустельній місцевості на полігоні "Момірак". Їх використовуватимуть у безпосередній близькості до Афганістану.

У жовтні біля таджицько-афганського кордону заплановані три спільних навчання: "Взаємодія", "Пошук" і "Ешелон".

За повідомленням міністерства зовнішніх справ, спільні маневри Росії, Узбекистану і Таджикистану триватимуть стільки, скільки буде потрібно.

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Важливо! У Москві заявили, що американський есмінець Chafee 15 жовтня спробував порушити російський кордон в морі біля затоки Петра Великого, що в районі Владивостока. Ця зона нібито була закрита для судноплавства.