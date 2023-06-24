Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его мнению, Россия полностью осознает свои действия и не имеет никаких красных линий в вопросах морали.
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Зачем Россия отправляет детей в Крым
Россия может попытаться стимулировать курортный сезон на полуострове, но обычного для него наплыва людей в этом году уже не будет. Жители Крыма прекрасно отдают себе отчет в этом: у них нет никаких иллюзий по поводу того, что Крым является прифронтовым регионом.
Не секрет, что в России есть беззащитные и малообеспеченные слои населения, а также люди, которые слепо верят пропаганде. И оккупанты попытаются цинично их использовать.
Более того: не стоит исключать, что когда на территории Крыма начнутся боевые действия, этих детей могут использовать в пропаганде.
Все, что Россия делает, начиная с 24 февраля 2022 года, свидетельствует о полном отсутствии красных линий, на которых они могут остановиться. Российские дети также вряд ли станут такой линией,
– убежден Чубаров.
Рефат Чубаров о ситуации в оккупированном Крыму: смотрите видео
Что происходит в Крыму: последние новости
- Оккупанты готовятся к боям за Крым: копают траншеи и постоянно перемещают войска. В то же время у Украины есть возможности для того, чтобы атаковать полуостров ракетами и беспилотниками.
- Кроме того, Россия рассматривает возможность совершить экоцид на территории полуострова: оккупанты заминировали Крымский Титан, на котором хранится более 200 тонн аммиака
- Среди других сценариев также прорабатывается отступление из оккупированного Крыма. В частности, эвакуацию своих сотрудников готовит Газпром, а часть коллаборантов просит оккупационную администрацию вывезти их в Россию.