Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На його думку, Росія повністю свідома своїх дій і немає червоних ліній в питаннях моралі.

Дивіться також Попри постійну "бавовну" і забруднене Чорне море: окупанти продовжують звозити дітей в "Артек"

Навіщо Росія відправляє дітей у Крим

Росія може спробувати заохочувати курортний сезон, але звичного для півострова напливу людей цього року вже не буде. І жителі Криму це чудово усвідомлюють: у них немає ніяких ілюзій з приводу того, що Крим є прифронтовим регіоном.

Не секрет, що в Росії є беззахисні та малозабезпечені верстви населення, а також люди, які сліпо вірять тамтешній пропаганді. І окупанти цинічно спробують це використати.

Зверніть увагу! 21 червня очільник Бєлгородської області Вячєслав Гладков заявив, що відправить на відпочинок до Криму близько півтисячі дітей. Оглядачі припускають, що за певних умов їх можуть використати, як живий щит.

Навіть більше: не варто виключати, що коли на території Криму розпочнуться бойові дії, цих дітей можуть використати в пропаганді.

Все, що Росія робить, починаючи з 24 лютого 2022 року, свідчить про повну відсутність червоних ліній, на яких вони можуть зупинитися. Російські діти також навряд чи стануть такою лінією,

– переконаний Чубаров.

Рефат Чубаров про ситуацію в окупованому Криму: дивіться відео

Що відбувається в Криму: останні новини