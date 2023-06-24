Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На його думку, Росія повністю свідома своїх дій і немає червоних ліній в питаннях моралі.
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Навіщо Росія відправляє дітей у Крим
Росія може спробувати заохочувати курортний сезон, але звичного для півострова напливу людей цього року вже не буде. І жителі Криму це чудово усвідомлюють: у них немає ніяких ілюзій з приводу того, що Крим є прифронтовим регіоном.
Не секрет, що в Росії є беззахисні та малозабезпечені верстви населення, а також люди, які сліпо вірять тамтешній пропаганді. І окупанти цинічно спробують це використати.
Навіть більше: не варто виключати, що коли на території Криму розпочнуться бойові дії, цих дітей можуть використати в пропаганді.
Все, що Росія робить, починаючи з 24 лютого 2022 року, свідчить про повну відсутність червоних ліній, на яких вони можуть зупинитися. Російські діти також навряд чи стануть такою лінією,
– переконаний Чубаров.
Рефат Чубаров про ситуацію в окупованому Криму: дивіться відео
Що відбувається в Криму: останні новини
- Окупанти готуються до боїв за Крим: копають траншеї та постійно переміщують війська. Водночас Україна має військові спроможності для того, щоб атакувати півострів ракетами та безпілотниками.
- Крім того, Росія розглядає можливість вчинити екоцид на території півострова: окупанти замінували Кримський Титан, на якому зберігається понад 200 тонн аміаку.
- Серед інших сценаріїв окупанти розглядають і відступ з окупованого Криму. Зокрема, евакуацію своїх співробітників готує Газпром, а частина колаборантів також просить окупаційну адміністрацію вивезти їх до Росії.