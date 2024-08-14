В России додумались, как дешево пополнить армию

Один из важных сдвигов в публичной риторике России после Курска: "А что такого, что срочники воюют? Воюют себе и ничего!".

Срочники дешевле наемников

Эту мысль начали проталкивать сразу с федеральных каналов. Локомотивом нового дискурса стал генерал-депутат Андрей Гурулев.

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Сначала он пытался продвинуть мысль, что срочники держат оборону и никого не потеряли. Но после видео с десятками пленных российских срочников даже самые "отмороженные" военкоры покрутили в его адрес пальцем у виска.

Затем со всей генеральской прямотой Гурулев заявил у Соловьева: "А вот в Афганистане при СССР контрактников не было, воевали срочниками!". И весь пропагандистский бомонд дружно закивал. Мол, это военнослужащие, они принимали присягу, так пусть воюют!

Прелесть срочников в том, что они стоят гораздо дешевле наемников. То есть сейчас всех существующих срочников попытаются затолкать на фронт. И весь осенний призыв пойдет на фронт.

Заметьте Договориться с Россией невозможно

Россиянам надо думать уже

Это частично решит проблему российской армии с пополнением. Однако, по оценкам Bloomberg, большие потери толкают Кремль на проведение мобилизации еще до конца 2024 года.

Россиянам, которые не хотят отправлять своих детей на смерть, надо что-то думать сейчас. Видеообращения к Владимиру Путину ничего не решат, оппозиция не поможет.

Бегите. Или готовьтесь отбиваться. Потому что эта война не идет ни в какое сравнение ни с Афганистаном, ни с Чечней. Комитеты солдатских матерей должны включиться до, а не после. Будет поздно.