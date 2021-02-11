Представители посольства России в США призвали американских военных остановить "бряцание оружия" в Черном море. Дипломаты считают, что Соединенные Штаты ищут там для себя врагов.

В сообщении посольства указано, что для безопасности и мира в Черном море не требуется вмешательства со стороны иностранных сторон. Из-за этого представители России обратились к США с просьбой заниматься "своим делом" в территориальных водах Америки.

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Российские дипломаты убеждены, что Соединенные Штаты лишь ищут поводы для увеличения собственного присутствия в Черноморском регионе.

Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! НАТО укрепляет военное присутствие в районе Черного моря. Это ответ на усиление позиций России в Черноморском регионе. Подробнее об этом – читайте здесь.

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