Бряцание оружия: Россия раскритиковала появление кораблей США в Черном море
Представители посольства России в США призвали американских военных остановить "бряцание оружия" в Черном море. Дипломаты считают, что Соединенные Штаты ищут там для себя врагов.
Источник:Посольство Росії у США
В сообщении посольства указано, что для безопасности и мира в Черном море не требуется вмешательства со стороны иностранных сторон. Из-за этого представители России обратились к США с просьбой заниматься "своим делом" в территориальных водах Америки.
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Российские дипломаты убеждены, что Соединенные Штаты лишь ищут поводы для увеличения собственного присутствия в Черноморском регионе.
Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов,
– говорится в сообщении.
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Что этому предшествовало
- Ракетный эсминец флота США Donald Cook 23 января 2021 года вошел в Черное море.
- Впоследствии к нему присоединился Танкер USNS Laramie.
- Эсминец Военно-морских сил США USS Porter вечером 28 января также вошел в воды Черного моря.
- В НАТО заявили, что Черное море имеет стратегическое значение для них. В частности, Болгария, Румыния и Турция являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина – близкими партнерами.
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