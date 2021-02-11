Представники посольства Росії у США закликали американських військових зупинити "брязкання зброї" у Чорному морі. Дипломати вважають, що Сполучені Штати шукають там для себе ворогів.

У повідомленні посольства зазначено, що для безпеки та миру в Чорному морі не потрібно втручання з боку іноземних сторін. Через це представники Росії звернулися до США з проханням займатися "своєю справою" в територіальних водах Америки.

Читайте також Україна запропонувала НАТО повітряний простір над окупованим Кримом: деталі

Російські дипломати переконані, що Сполучені Штати лише шукають приводи для збільшення власної присутності у Чорноморському регіоні.

Ми закликаємо американських військових припинити безрозсудне брязкання зброєю і займатися своєю справою в територіальних водах Сполучених Штатів,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! НАТО зміцнює військову присутність в районі Чорного моря. Це відповідь на посилення позицій Росії в Чорноморському регіоні. Детальніше про це – читайте тут.

До теми Російський бомбардувальник пролетів прямо біля американського есмінця у Чорному морі: відео

Що цьому передувало