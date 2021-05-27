Латвия хочет стать недружественной страной, – Россия отреагировала на замену флага на чемпионате

На чемпионате мира по хоккею в Риге сняли флаг России. В российском министерстве иностранных дел бурно отреагировали на это и назвали такие действия недружественными.

Реакция России на замену своего флага

Действия латвийских властей якобы являются "откровенной русофобской линией". Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова.

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По словам Захаровой, замена флага – неприкрытое неуважение к государственной символике России. "В связи с этим были сделаны соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", – заявила чиновница.

На этом Захарова не остановилась. Она начала еще больше возмущаться действиями Латвии и назвала их "жалкими".

Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами пытаются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы,

– заявила представительница МИД России.

Почему заменили флаг

На самом деле все произошло четко и по правилам. До конца 2022 года российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также с гимном и названием. Поэтому, на чемпионате мира они выступают как "нейтральные атлеты" и используют флаг олимпийского комитета России, на который и заменили триколор.

После наглого задержания в Минске активиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, государственный флаг Беларуси на чемпионате заменили на флаг оппозиции. Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что в его городе не будет флага, символизирующего режим, который занимается государственным терроризмом.

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