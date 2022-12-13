Россия отойдет к границам 1991 года, – полковник ВСУ назвал главный признак

На фронте у россиян успехов нет, а вот внутренняя ситуация напряжена. С позиции нападающего они планируют переходить в позицию жертвы, чтобы не уничтожить себя полностью.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Россия уже сейчас понимает, что отойдет к своим признанным границам и перейдет в тактику защиты, уверен эксперт.

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По мнению Свитана, все действия России после 27 февраля направлены на то, что отойти назад и чтобы этот уход их не прижал. Они уже управляемо ушли из-под Киева, из-под Сум, Чернигова, Изюма, с правого берега Херсона.

"Выжмут" из Украины

По словам Светана, Путин понял, что не осуществит свои планы еще на третий день войны.

Тогда Украина поднялась и остановила те несчастные 100 тысяч россиян с оружием, которые с наскока решили захватить 40-миллионную страну,

– отметил Свитан.

Военный убежден, что вскоре оккупанты начнут отходить и из Запорожской области, с левого берега Херсона, с севера Луганской области. И наконец произойдет "выжимание" их из Крыма и Донбасса с помощью военных механизмов.

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Россия вернется к признанным границам

Россия всегда отступает управляемо, чтобы их не прижала отступная волна, уверен спикер.

По словам Свитана, уже сейчас можно сказать, что Россия планирует возвращаться к границам 1991 года. На это указывают действия губернаторов некоторых русских областей. В Белгородской, Курской, Брянской областях начинают возводить засечные линии. А после их ухода из Донбасса, уверен военный, такие линии появятся и в Воронежской и Ростовской областях.

Во всех областях на границе с Украиной они будут строить линию фронта. На нее отойдут и дальше будут якобы защищаться от НАТО,

– отметил Свитан.

Эксперт прогнозирует, что в обороне россияне перейдут в позицию жертвы. Они попытаются удержаться на политическом плаву и объединить Россию, чтобы она не распалась окончательно.

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