Россия отойдет к границам 1991 года, – полковник ВСУ назвал главный признак
На фронте у россиян успехов нет, а вот внутренняя ситуация напряжена. С позиции нападающего они планируют переходить в позицию жертвы, чтобы не уничтожить себя полностью.
Такое мнение в эфире 24 канала выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Россия уже сейчас понимает, что отойдет к своим признанным границам и перейдет в тактику защиты, уверен эксперт.
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По мнению Свитана, все действия России после 27 февраля направлены на то, что отойти назад и чтобы этот уход их не прижал. Они уже управляемо ушли из-под Киева, из-под Сум, Чернигова, Изюма, с правого берега Херсона.
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По словам Светана, Путин понял, что не осуществит свои планы еще на третий день войны.
Тогда Украина поднялась и остановила те несчастные 100 тысяч россиян с оружием, которые с наскока решили захватить 40-миллионную страну,
– отметил Свитан.
Военный убежден, что вскоре оккупанты начнут отходить и из Запорожской области, с левого берега Херсона, с севера Луганской области. И наконец произойдет "выжимание" их из Крыма и Донбасса с помощью военных механизмов.
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Россия вернется к признанным границам
Россия всегда отступает управляемо, чтобы их не прижала отступная волна, уверен спикер.
По словам Свитана, уже сейчас можно сказать, что Россия планирует возвращаться к границам 1991 года. На это указывают действия губернаторов некоторых русских областей. В Белгородской, Курской, Брянской областях начинают возводить засечные линии. А после их ухода из Донбасса, уверен военный, такие линии появятся и в Воронежской и Ростовской областях.
Во всех областях на границе с Украиной они будут строить линию фронта. На нее отойдут и дальше будут якобы защищаться от НАТО,
– отметил Свитан.
Эксперт прогнозирует, что в обороне россияне перейдут в позицию жертвы. Они попытаются удержаться на политическом плаву и объединить Россию, чтобы она не распалась окончательно.
Последние новости с фронта
- На Бахмутском направлении оккупанты теряют ежедневно до 120 бойцов, но не отступают. В Луганской области ВСУ удалось уничтожить 6 систем "Град" за сутки. Однако россияне пытаются сделать все, чтобы прорвать оборону ВСУ и используют для этого в большом количестве артиллерийские системы.
- Российские войска продолжают формировать и консолидировать свой состав сил на Востоке Украины. Сейчас оккупанты пытаются укрепить оборону и устоять перед контрнаступлением Вооруженных Сил на границе Харьковской и Луганской областей.
- В Запорожском направлении Россия ударила из танков и всего спектра артиллерии. На Херсонском – минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения.