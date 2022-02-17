Письменный ответ США был направлен России в конце января. 17 февраля послу Джону Салливану передали реакцию на этот документ.

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Что заявили в российском МИД

Москва пожаловалась, что США "перекрутили" ее предложения касательно гарантий безопасности. Мол, там стараются создать преимущества для себя и своих союзников. Россия жалуется, что в Вашингтоне якобы проигнорировали пакетный характер предложений, но избрали лишь "удобные для себя темы".

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