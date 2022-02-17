Письмова відповідь США була направлена Росії наприкінці січня. 17 лютого послу Джону Саллівану передали реакцію на цей документ.
Читайте також Загострення на Донбасі: Зеленський поговорив з Шарлем Мішелем
Що кажуть у російському МЗС
Москва поскаржилася, що США "перекрутили" її пропозиції щодо "гарантій безпеки", пише РБК. Мовляв, там прагнуть створити переваги для себе та своїх союзників. Росія бідкається, що у Вашингтоні нібито проігнорували пакетний характер пропозицій, натомість обрали лише "зручні для себе теми".
Чого хоче Москва
Там заявили, що для деескалації ситуації навколо України потрібне виконання мінських угод Києвом. Зазначимо, що наша держава готова їх виконувати, але не у тому порядку, якого хоче Росія.
Москва хоче, аби Україні припинили постачати зброю та забрали уже надану допомогу. Ба більше, там заговорити про відкликання усіх західних радників та інструкторі й відмову НАТО від навчань з Україною.
Також Росія наполягає на виведенні усіх сил та озброєнь США з Центральної та Східної Європи, а також Прибалтики.
Новина доповнюється...