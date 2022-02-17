Письмова відповідь США була направлена Росії наприкінці січня. 17 лютого послу Джону Саллівану передали реакцію на цей документ.

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Що кажуть у російському МЗС

Москва поскаржилася, що США "перекрутили" її пропозиції щодо "гарантій безпеки", пише РБК. Мовляв, там прагнуть створити переваги для себе та своїх союзників. Росія бідкається, що у Вашингтоні нібито проігнорували пакетний характер пропозицій, натомість обрали лише "зручні для себе теми".

Зверніть увагу! Вимоги щодо відведення військ з певних районів Росії (біля кордонів України) у МЗС держави-агресорки зухвало назвали неприйнятними.

Чого хоче Москва

Там заявили, що для деескалації ситуації навколо України потрібне виконання мінських угод Києвом. Зазначимо, що наша держава готова їх виконувати, але не у тому порядку, якого хоче Росія.

Москва хоче, аби Україні припинили постачати зброю та забрали уже надану допомогу. Ба більше, там заговорити про відкликання усіх західних радників та інструкторі й відмову НАТО від навчань з Україною.

Також Росія наполягає на виведенні усіх сил та озброєнь США з Центральної та Східної Європи, а також Прибалтики.

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