Що відомо про військові навчання у Словаччині

Тренування Saber Strike 2022 є запланованими й відбуваються 1 раз на 2 роки. Вони триватимуть протягом перших двох тижнів березня.

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У навчаннях візьмуть участь:

  • близько 2000 американських військових,
  • 1300 словацьких бійців.
  • майже 600 одиниць техніки.

Після завершення навчань американські військові повернуться на німецькі бази.

Як повідомляє Міноборони Чехії, близько 1500 військових та 700 одиниць техніки переміщатимуться країною 7 колонами переважно вночі. Це необхідно для того, щоб не ускладнювати рух на дорогах.

Навчання не пов'язані з ситуацією в Україні

Видання зазначило, що ці тренування відбуваються систематично, тому з російською агресією проти України не пов'язані. У Saber Strike беруть участь країни Балтії, Німеччина, Словаччина, Польща, США та Чехія.

Словацька частина навчань відбуватиметься біля міста Зволен. Воно розташоване на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною.

Що відомо про американські війська у Європі

  • На тлі стягування російських військ під Україну, США вирішили посилити східний фланг НАТО.
  • Для цього вони відправили у держави Східної Європи свої війська.
  • Так, американські бійці прибули у Польщу, Румунію та Німеччину.
  • До речі, військові висадилися лише за 70 кілометрів від України – у польському місті Жешув.

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