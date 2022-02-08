Як відомо, Штати направляють майже 3000 додаткових військовослужбовців до Польщі та Румунії, щоб захистити східну Європу.

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Пентагон заявив, що передислокує ескадрилью Stryker чисельністю близько 1000 військовослужбовців США з Фільсека, що в Німеччині, до Румунії. Перші 100 американський бійців вже перебувають у Румунії.

Країна активно готується прийняти й інших військових США. Наразі у Румунії перебуває близько 900 американських солдатів.

Що цьому передувало

3 лютого у Пентагоні вказали, що США збираються невдовзі перекинути близько тисячі американських військових із Німеччини до Румунії, а також ще 2 тисячі – зі США до Німеччини та Польщі.

А наприкінці минулого тижня, США почали перекидати додаткові військові сили до Польщі. 5 лютого на територію держави прибула перша передова група у складі 82-ї дивізії США.

Зверніть увагу! За словами американських офіційних осіб, це розгортання є демонстрацією підтримки союзників НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Тим часом Росія продовжує постачати в Білорусь військову техніку та організовувати бази. Щоб відволікти увагу від загрози, їх називають "навчально-бойовими центрами".