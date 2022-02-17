Телефонна розмова відбулась 17 лютого. Зокрема вже після цинічних обстрілів бойовиків на Донбасі.

До теми Зеленський катером направився в зону ООС: перевіряє охорону кордону

Зеленський поспілкувався з Шарлем Мішелем

Провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем у Маріуполі. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні (мовиться про 17 лютого – 24 канал) провокаційні обстріли, зокрема у Станиці Луганській,

– написав Володимир Зеленський.

Президент України додав, що подякував за ініціативу донорської конференції на підтримку України.

Попередньо відомо, – через обстріли окупантів Володимир Зеленський вирушив на територію Операції об'єднаних сил. Попередньо відомо, що Президент України перевіряє систему охорони держкордону та порядок бойового патрулювання.

Коротко про обстріли окупантів на Донбасі

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