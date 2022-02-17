Телефонный разговор состоялся 17 февраля. В частности уже после циничных обстрелов боевиков на Донбассе.

К теме Зеленский на катере направился в зону ООС: проверяет охрану границы

Зеленский пообщался с Шарлем Мишелем

Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем в Мариуполе. Проинформировал о ситуации безопасности и сегодняшних (речь идет о 17 февраля – 24 канале) провокационных обстрелах, в частности в Станице Луганской,

– написал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что поблагодарил за инициативу донорской конференции в поддержку Украины.

Предварительно известно, – из-за обстрелов оккупантов Владимир Зеленский отправился на территорию Операции объединенных сил. Предварительно известно, что Президент Украины проверяет систему охраны госграницы и порядок боевого патрулирования.

Коротко об обстрелах оккупантов на Донбассе

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