Ермак прокомментировал заявление России об отводе войск
Российское военное командование 22 апреля заявило о начале отвода войск от границы с Украиной. Председатель Офиса Президента Андрей Ермак связал это с беспрецедентной, по его мнению, поддержкой Украины западом.
Источник:"Право на власть"
В эфире проекта глава президентского Офиса прокомментировал заявление России об отводе войск и заметил мощную поддержку Украины международными партнерами.
К слову Зеленский отреагировал на отвод российских войск от границы Украины
Я абсолютно уверен, что эта новость является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией,
– заявил Андрей Ермак.
В то же время он пожаловался на критику власти со стороны оппонентов, отметив, что факты и результаты работы говорят гораздо лучше.
"Мы уже слышали ее (критику – 24 канал) и по видеоконференции, о которой так много говорили, во время которой президент Франции сидел возле президента Украины, и разговаривали с канцлером Германии", – подчеркнул глава ОПУ.
Заявление России об отводе войск:
- Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил, что российские войска, которые ранее отправили под украинскую границу и в оккупированный Крым под видом учений, возвращаются в места постоянной дислокации.
- Журналисты-расследователи CIT рассказали, что личный состав российских войск должен вернуться в период с 23 апреля по 1 мая. Но несмотря на это, под Воронежем останется техника 41 армии России.
- Поэтому вероятность российского полномасштабного вторжения на Донбасс остается, ведь переброска войск без техники займет всего несколько дней.
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