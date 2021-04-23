Российское военное командование 22 апреля заявило о начале отвода войск от границы с Украиной. Председатель Офиса Президента Андрей Ермак связал это с беспрецедентной, по его мнению, поддержкой Украины западом.

В эфире проекта глава президентского Офиса прокомментировал заявление России об отводе войск и заметил мощную поддержку Украины международными партнерами.

К слову Зеленский отреагировал на отвод российских войск от границы Украины

Я абсолютно уверен, что эта новость является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией,

– заявил Андрей Ермак.

В то же время он пожаловался на критику власти со стороны оппонентов, отметив, что факты и результаты работы говорят гораздо лучше.

"Мы уже слышали ее (критику – 24 канал) и по видеоконференции, о которой так много говорили, во время которой президент Франции сидел возле президента Украины, и разговаривали с канцлером Германии", – подчеркнул глава ОПУ.