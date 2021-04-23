Російське військове командування 22 квітня заявило про початок відведення військ від кордону з Україною. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пов'язав це з безпрецедентною, на його думку, підтримку України заходом.

В ефірі проєкту очільник президентського Офісу прокоментував заяву Росії про відведення військ і зауважив потужну підтримку України міжнародними партнерами.

До слова Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордону України

Я абсолютно впевнений, що ця новина є результатом роботи президента, його команди й, безумовно, підтримки наших партнерів, з якими ми сьогодні говоримо одним голосом з Росією,

– заявив Андрій Єрмак.

Водночас він поскаржився на критику влади з боку опонентів, наголосивши, що факти й результати роботи говорять набагато краще.

"Ми вже чули її (критику – 24 канал) і щодо відеоконференції, про яку так багато говорили, під час якої президент Франції сидів біля президента України, і розмовляли з канцлером Німеччини", – підкреслив голова ОПУ.