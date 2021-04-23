Єрмак прокоментував заяву Росії про відведення військ
Російське військове командування 22 квітня заявило про початок відведення військ від кордону з Україною. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пов'язав це з безпрецедентною, на його думку, підтримку України заходом.
Джерело:"Право на владу"
В ефірі проєкту очільник президентського Офісу прокоментував заяву Росії про відведення військ і зауважив потужну підтримку України міжнародними партнерами.
До слова Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордону України
Я абсолютно впевнений, що ця новина є результатом роботи президента, його команди й, безумовно, підтримки наших партнерів, з якими ми сьогодні говоримо одним голосом з Росією,
– заявив Андрій Єрмак.
Водночас він поскаржився на критику влади з боку опонентів, наголосивши, що факти й результати роботи говорять набагато краще.
"Ми вже чули її (критику – 24 канал) і щодо відеоконференції, про яку так багато говорили, під час якої президент Франції сидів біля президента України, і розмовляли з канцлером Німеччини", – підкреслив голова ОПУ.
Заява Росії про відведення військ:
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня оголосив, що російські війська, які раніше відправили під україний кордон і в окупований Крим під виглядом навчань, повертаються в місця постійної дислокації.
- Журналісти-розслідувачі CIT розповіли, що особовий склад російських військ має повернутися в період з 23 квітня до 1 травня. Та попри це, під Воронежем залишиться техніка 41 армії Росії.
- Відтак імовірність російського повномасштабного вторгнення на Донбас залишається, адже перекидання військ без техніки займе всього кілька днів.
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