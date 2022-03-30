Россия панически пытается продать свою крупнейшую выплату долга на 2 миллиарда долларов за рубли

Россия предложила выкупить долг в долларах с погашением 4 апреля 2022 года за рубли. При этом агрессор не заявляет, сколько из 2 миллиардов долларов евробондов может оплатить.

Российский Минфин пробует провести выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Однако условия предусматривают, что погашение должно происходить в долларах.

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Эксперты утверждают, что этот шаг, вероятно, был разработан, чтобы помочь россиянам, которые сталкиваются с ограничениями в получении долларовых платежей.

Это тендерное предложение, а не окончательное решение, что эти облигации будут выплачиваться в рублях. Возможно, российские власти хотят оценить готовность инвесторов принимать оплату в рублях,

– сказал кредитный аналитик Seaport Global Химаншу Порвал.

В BlueBay Asset Management отмечают, что этот шаг является частью борьбы центробанка и минфина России, чтобы "отразить дефолт и стабилизировать рынки и рубль".

Выпуск евробондов с погашением в 2022 году был размещен в 2012 году. Он номинирован в долларах, объем обращения составляет 2 миллиарда. Дата планового погашения и выплаты накопленного купона – 4 апреля.