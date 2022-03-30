Російський мінфін пробує провести викуп облігацій за ціною 100% від номіналу. Проте, умови передбачають, що погашення має відбуватися у доларах.

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Експерти стверджують, що цей крок, ймовірно, був розроблений, аби допомогти росіянам, які стикаються з обмеженнями в отриманні доларових платежів.

Це тендерна пропозиція, а не остаточне рішення про те, що ці облігації будуть виплачуватися в рублях. Можливо, російська влада хоче оцінити готовність інвесторів приймати оплату в рублях,

– сказав кредитний аналітик Seaport Global Хіманшу Порвал.

У BlueBay Asset Management зазначають, що цей крок є частиною боротьби центробанку і мінфіну Росії, щоб "відбити дефолт і стабілізувати ринки та рубль".

Зверніть увагу! Випуск євробондів із погашенням у 2022 році був розміщений в 2012 році. Він номінований у доларах, обсяг в обігу становить 2 мільярди. Дата планового погашення та виплати накопиченого купона – 4 квітня.