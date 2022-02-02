Россия перебрасывает ближе к границам с Украиной технику росгвардии, – CIT

На юге и западе России была замечена военная техника росгвардии. Ее перебрасывают, в частности, в регионы, расположенные недалеко от границ с Украиной.

Расследователи Conflict Intelligence Team обнародовали подтверждающие это доказательства. Они идентифицировали видео, которые в начале 2022 г. распространяли пользователи сети.

Читайте также Не отдадим ни одного участка земли, какой бы цена ни была, – Зеленский о войсках РФ на границе

Зафиксированная техника характерна для росгвардии

На обнародованных кадрах видны эшелоны со спецтехникой, которой пользуются в российской нацгвардии. Речь, в частности, о бронетранспортерах. Расследователи также установили, что один из поездов двигался из Архангельска в южном направлении.

Авторы расследования отметили, что подобную активность видели летом 2020 года, когда в Беларуси вспыхнули протесты. Тогда ОМОНовцев также перебрасывали к границам на грузовиках без номерных знаков. Впрочем, без БТРов.

Военная техника в Архангельской и Тульской областях России/ Коллаж CIT

Как Россия может использовать своих нацгвардейцев

"Сейчас мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населенных пунктах возле Украины. В то же время стоит отметить, что подобная переброска этих войск довольно нехарактерна", – отметили сначала расследователи.

Они предупредили, что в случае попытки масштабного нападения на Украину с хотя бы временной оккупацией территории войска Росгвардии могут использовать "для контроля занятых населенных пунктов и линий поставок, а также антипартизанских действий". Такой опыт хотя часть бойцов могла получить ранее в Сирии.

Военная техника за 200 километров до Украины

Впоследствии расследование было дополнено новыми фактами. В команде Conflict Intelligence Team обратили внимание на еще одно видео с техникой русской нацгвардии. На нем видны бронеавтомобили "Урал-ВВ" и "Федерал" и бронетранспортеры БТР-80 в городе Ливны. Колонна двигалась в западном направлении.

Город Ливны расположен на пересечении Орловской и Липецкой областей. Оттуда до границы с Украиной – всего 215 километров по прямой.

Авторы расследования заметили, что у всех машин в колонне были номерные знаки. Впрочем, у некоторых из них были заклеены левые половины. Также в CIT обратили внимание на то, что в Липецке (восточнее города Ливны, ближе к Украине) дислоцируется 129-й специализированный моторизированный полк росгвардии.

Военная техника возле города Ливны: смотрите видео

Ранее в Минобороны США отметили, что Россия не умаляла численность своих сил возле границ Украины. Наоборот – туда продолжают прибывать военные.