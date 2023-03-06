Россия перебрасывает на фронт устаревшие Т-62 и БТР-50 с множеством уязвимых мест, – Британия
Источник:Минобороны Великобритании
С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили ориентировочно 3423 российских танка и много другой техники врага. Государство-агрессор уже перебрасывает на фронт устаревшие Т-62 и БТР-50.
Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании. Также отметили, что Россия перебрасывает старую технику, чтобы компенсировать свои потери.
Смотрите также Миллионное войско – страшилка Кремля: почему Путин не способен повторить большое наступление
"Вторая армия мира" перебрасывает на фронт древнюю технику
Российские военные продолжают реагировать на тяжелые потери бронетехники, разворачивая свои 60-летние боевые танки Т-62.
Существует реалистичная вероятность того, что даже части 1-й гвардейской танковой армии (1-я ГТА), вероятно, главной танковой силы России, будут перевооружены на Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери,
– отметили в разведке Великобритании.
Интересно, что ранее 1-я ГТА должна была получить танки следующего поколения Т-14 Армата с 2021 года. В последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые поставленные на вооружение в 1954 году, также впервые идентифицированы в Украине.
С лета 2022 года около 800 Т-62 изъяли из склада, а некоторые получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, улучшат их эффективность ночью.
Однако оба типа старинных транспортных средств будут иметь много уязвимостей на современном поле боя, в частности отсутствие современной динамической брони,
– подчеркнули в Минобороны.
Читайте также Армия развалится, а Путина выметут из Кремля: генерал Британии сказал, когда будет крушение России
Украинские воины уничтожили уже около 154 тысяч оккупантов
Утром 6 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что от начала полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали ориентировочно 153 770 российских захватчиков. Кроме того, у врага колоссальные потери в технике. Так, наши воины уже уничтожили:
- танков – 3423;
- боевых бронированных машин – 6703;
- артиллерийских систем – 2433;
- РСЗО – 488;
- средств ПВО – 250;
- самолетов – 302;
- вертолетов – 289;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086;
- крылатых ракет – 873;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5307;
- специальной техники – 234.