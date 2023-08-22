Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 22 августа во время пресс-конференции с главой Партугалии Марсело Ребелу де Соузой.

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Польский лидер отметил, что рассказал своему португальскому коллеге "о реализации слов Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси".

"Действительно, этот процесс происходит, мы это наблюдаем", – отметил Дуда.

Это угрожает не только Польше

Дуда также отметил, что действия Москвы и Минска "угрожают архитектуре безопасности не только возле Польши, но и на восточном фланге НАТО, фактически меняя ситуацию для всего Альянса".

Что известно о ядерном оружии в Беларуси