Москва перебрасывает одну из своих боевых десантных частей в оккупированный Крым. Это 56-я бригада Воздушно-десантных войск из Волгоградской области, которую превращают в десантно-штурмовой полк с базированием в Феодосии.

Что известно об истории бригады, ее передислокации в Крым и возможных последствиях для Украины читайте в материале.

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История создания 56-й отдельной бригады

На сайте Минобороны России пишут, что существует 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Донская "казачья" бригада еще с 1946 года. Тогда ее создали на основе 2 стрелковых полков, один из которых ранее воевал в Венгрии в составе Украинского фронта.

В период с 1980 по 1988 годы она принимала участие в войне в Афганистане, а с 1994 по 1996 – в Чеченских войнах.

Впоследствии бригада дислоцировалась в городе Камышин, в Волгоградской области.

По информации расследователей InformNapalm, в 2014 году представители 56-й бригады входили в российские батальонно-тактические группы. Эти группы либо действовали непосредственно на Донбассе, либо находились вблизи восточных границ.

В то же время Россия участие своих десантников в войне на востоке Украины отрицала.

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Передислокация бригады в оккупированный Крым

В конце марта 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оккупанты создадут на базе 56-й десантно-штурмовой бригады новый полк. А постоянным пунктом его базирования станет Феодосия.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал BBC News Украина, что эта бригада активно участвует в учениях самого высокого уровня. В частности, недавно она была вовлечена в обучение "Кавказ-2020". Во время них отрабатывали высадку оперативно-тактического десанта и взаимодействие с наземными оперативно-тактическими группами.

Кроме того, недавно бригада тренировалась загружать и высаживать технику, захватывать объекты и удерживать их до подхода основных сил.

Они готовят и солдат бригады, и органы управления к тому, чтобы действовать на всю глубину обороны противника, захватывать плацдармы, заходить во фланг или в тыл,

– пояснил Белесков.

Переброску бригады на территорию оккупированного полуострова аналитик связывает с озвученными в 2019 году планами Минобороны России развернуть в Крыму еще один полк Воздушно-десантных войск.

В то же время Белесков отмечает, что среди зафиксированных эшелонов военной техники вдоль украинских границ есть не только техника 56-й бригады, но и других подразделений. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках, которые заметили на Крымском мосту. Их у десантников нет.

Означает ли это подготовку к нападению на Украину

В целом украинские и российские военные обозреватели считают, что перемещения российской армии связаны больше с окончанием зимних учений и проверками войск.

Конечно, присутствие 56-й бригады в Крыму все же создаст для России дополнительные возможности, однако эксперты сомневаются, что российская сторона может напасть на Украину в течение ближайших недель или месяцев.

Что известно об активизации России

Россия в последнее время активно стягивает военную технику к границе с Украиной, объясняя это учениями.

Однако украинская разведка предупредила, что Москва планирует эскалацию конфликта на Донбассе и будет пытаться проникнуть вглубь Украины.

Кроме того, Россия уже свозит в оккупированный Крым самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, военные грузовики.

В США пообещали, что не оставят Украину в случае обострения российской агрессии.