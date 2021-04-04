Москва перекидає одну зі своїх бойових десантних частин до окупованого Криму. Це 56-а бригада Повітрянодесантних військ з Волгоградської області, яку перетворюють на десантно-штурмовий полк з базуванням у Феодосії.

Що відомо про історію бригади, її передислокацію у Крим та можливі наслідки цього для України, читайте у матеріалі.

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Історія створення 56-ї окремої бригади

На сайті Міноборони Росії пишуть, що існує 56-а окрема гвардійська десантно-штурмова Донська "казача" бригада ще з 1946 року. Тоді її створили на основі 2 стрілецьких полків, один з яких раніше воював в Угорщині у складі Українського фронту.

У період з 1980 по 1988 роки вона брала участь у війні в Афганістані, а в з 994 по 1996 – у Чеченських війнах.

Згодом бригада дислокувалася у місті Камишин, що у Волгоградської області.

За інформацією розслідувачів InformNapalm, у 2014 році представники 56-ї бригади входили до російських батальйонно-тактичних груп. Ці групи або діяли безпосередньо на Донбасі, або перебували поблизу східних кордонів.

Водночас Росія участь своїх десантників у війні на Сході України заперечувала.

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Передислокація бригади в окупований Крим

Наприкінці березня 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що окупанти створять на базі 56-ї десантно-штурмової бригади новий полк. А постійним пунктом його базування стане Феодосія.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів BBC News Україна, що ця бригада активно бере участь у навчаннях найвищого рівня. Зокрема, нещодавно вона була залучена у навчання "Кавказ-2020". Під час них відпрацьовували висадку оперативно-тактичного десанту і взаємодію з наземними оперативно-тактичними групами.

Крім того, нещодавно бригада тренувалася завантажувати й висаджувати техніку, захоплювати об'єкти та утримувати їх до підходу основних сил.

Вони готують і солдатів бригади, і органи управління до того, щоб діяти на всю глибину оборони противника, захоплювати плацдарми, заходити у фланг чи у тил,

– пояснив Бєлєсков.

Перекидання бригади на територію окупованого півострова аналітик пов'язує з озвученими у 2019 році планами Міноборони Росії розгорнути в Криму ще один полк повітряно-десантних військ.

Водночас Бєлєсков наголошує, що серед зафіксованих ешелонів військової техніки вздовж українських кордонів є не тільки техніка 56-ї бригади, але й інших підрозділів. Зокрема, йдеться про самохідні артилерійські установки, які помітили на Кримському мосту. Їх у десантників немає.

Чи означає це підготовку до нападу на Україну

Загалом українські та російські військові оглядачі вважають, що переміщення російської армії пов'язані більше із закінченням зимових навчань та перевірками військ.

Звісно, присутність 56-ї бригади у Криму все ж створить для Росії додаткові можливості, однак експерти сумніваються, що російська сторона може напасти на Україну протягом найближчих тижнів чи місяців.

Що відомо про активізацію Росії

Росія останній часом активно стягує військову техніку до кордону з Україною, пояснюючи це навчаннями.

Однак українська розвідка попередила, що Москва планує ескалацію конфлікту на Донбасі та намагатиметься проникнути вглиб України.

Крім того, Росія вже звозить до окупованого Криму самохідні артилерійські установки, бронетранспортери, військові вантажівки.

У США пообіцяли, що не залишать Україну у випадку загострення російської агресії.