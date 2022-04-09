Россия перебрасывает танковую дивизию с Северского направления на Донбасс

Россияне продолжают готовиться к наступлению на Донбасс. С Северского направления туда перебрасывают танковую дивизию.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 9 апреля рассказали о ситуации с возможным последующим наступлением захватчиков на 06:00.

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Враг перебрасывает усиление на Донбасс

Оккупанты продолжают подготовку к атакам на Востоке с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Северском направлении оккупанты завершают проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений центрального военного округа в Брянской и Курской областях. Кроме того, враг перемещает отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донбасса.

На Донецком направлении захватчики продолжают штурмовые действия. Основные усилия россияне сосредоточиваются на том, чтобы взять под контроль Рубежное, Нижнее, Попасную и Новобахмутовку и установить полный контроль над Мариуполем.

Однако украинские защитники создают много сложностей для российских бойцов. В частности, за сутки 8 апреля на территории Донецкой и Луганской областей военные отразили 7 атак врага, уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники.

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