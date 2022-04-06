Россия перебрасывает технику и оружие по железной дороге в оккупированный Купянск

Враг продолжает подготовку к наступлению и перебрасывает на оккупированные территории Украины необходимое оружие и технику. Для этого Россия начала использовать железную дорогу.

В Генштабе ВСУ отметили, что для быстрой переброски военных грузов РФ начали использовать железнодорожное сообщение.

К теме ВСУ пошли в наступление и отбили у россиян Осокоровку в Херсонской области

Уже зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой с российской станции Валуйк на железнодорожную станцию ​​Купянск на Харьковщине. Добавим, что город Купянск сейчас захвачен оккупантами.

Кроме того, враг продолжает готовиться к наступлению на Востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и ведение разведки.

К слову, в направлении Изюма продолжаются активные бои. По состоянию на 6 апреля это горячая точка Харьковской области. Но наши военные удерживают свои позиции и стоят в обороне.

Интересно – НАТО предупреждает Украину о решающем этапе войны: смотрите видео