Россия перебрасывает на войну с Украиной военных из своего тихоокеанского флота

Россия намерена отправить военную технику и 150 военнослужащих из Владивостока воевать против Украины.

Такую информацию обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины. По его данным, Россия привлечет к войне бойцов из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота.

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Их пункт постоянной дислокации – Владивосток. Кроме того, враг сформировал подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск), сроки готовности к командировке – май 2022 года.

Россия формирует подразделение из нескольких частей

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что Россия терпит поражение в наземных боях на территории Украины. Поэтому оккупантам нужны новые резервы и силы, которые они пытаются наскрести. Следовательно, они стягивают к границе что и как могут.

Есть информация, что в пункте постоянной дислокации 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота формируется подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей. Это населенный пункт Печенга,

– говорят в Генштабе.

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