Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что россияне в Крыму также пытаются прятаться за мирным населением. Это ведь обычная тактика россиян, пишет 24 Канал.
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Комментируя взрывы в Фиоленте в Севастополе, спикер пояснил, что наша работа состоит в том, чтобы истощать их мощности точечными конкретными ударами: "Именно поэтому не сейчас и не сразу открывается вся информация, поскольку нам нужно доразведать и убедиться, что это не была провокация, а результат спланированной работы".
Зачем россияне перевели десантные корабли в Азовское море
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга отметила, что в перемещении десантных кораблей России может иметь несколько аспектов.
Но сейчас мы наблюдаем их деятельность. Видим, что они (россияне – 24 Канал) по всей вероятности, сделав выводы о пораженности такой большой цели (говорится о корабле – 24 Канал) в Черном море, могут спрятать туда в Азов, чтобы пока эта логистическая чемоданная команда была наготове – вдруг придется вещи собирать,
– заметила спикера.
Также враги могли прибегнуть к такому поступку для развертывания той азовской группы, которую они так рекламировать и действительно они будут использованы в смысле логистики – перевозки на Бердянский, Мариупольское направление каких-то своих пожитков, поскольку в Крыму все чаще "прижигает".
Кроме того, спикер не исключил, что это маневр для так называемой защиты Керченского моста, судьбой которого озабочены враги. Ведь россияне чувствуют, что там что-то достаточно феерично будет создано.
Оккупанты перебросили корабли в Азовское море
- 16 сентября спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия передислоцировала три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское. К такому поступку российские захватчики прибегли после поражения в Черном море большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов" во временно оккупированном Севастополе.
- Дмитрий Плетенчук объяснил, что опрокидывание судов Россией является показательным фактом. Спикер заверил, что процессы освобождения нашей территории будут продолжаться.
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал поступки россиян. Он пояснил, что сейчас российский флот парализован на некоторой части Черного моря.
- Именно поэтому российские суда будут пытаться спрятаться за полуостровом – со стороны Новороссийска или зайти в Азовское море, чтобы уберечься от украинских средств поражения. Это свидетельствует о том, что Украина начинает контролировать Северо-западную акваторию Черного моря – от Крыма до Одессы.