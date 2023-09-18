Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что россияне в Крыму также пытаются прятаться за мирным населением. Это ведь обычная тактика россиян, пишет 24 Канал.

Смотрите также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

Комментируя взрывы в Фиоленте в Севастополе, спикер пояснил, что наша работа состоит в том, чтобы истощать их мощности точечными конкретными ударами: "Именно поэтому не сейчас и не сразу открывается вся информация, поскольку нам нужно доразведать и убедиться, что это не была провокация, а результат спланированной работы".

Зачем россияне перевели десантные корабли в Азовское море

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга отметила, что в перемещении десантных кораблей России может иметь несколько аспектов.

Но сейчас мы наблюдаем их деятельность. Видим, что они (россияне – 24 Канал) по всей вероятности, сделав выводы о пораженности такой большой цели (говорится о корабле – 24 Канал) в Черном море, могут спрятать туда в Азов, чтобы пока эта логистическая чемоданная команда была наготове – вдруг придется вещи собирать,

– заметила спикера.

Также враги могли прибегнуть к такому поступку для развертывания той азовской группы, которую они так рекламировать и действительно они будут использованы в смысле логистики – перевозки на Бердянский, Мариупольское направление каких-то своих пожитков, поскольку в Крыму все чаще "прижигает".

Кроме того, спикер не исключил, что это маневр для так называемой защиты Керченского моста, судьбой которого озабочены враги. Ведь россияне чувствуют, что там что-то достаточно феерично будет создано.

Оккупанты перебросили корабли в Азовское море