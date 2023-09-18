Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що росіяни в Криму також намагаються ховатись за мирним населенням. Адже це звичайна тактика росіян, пише 24 Канал.

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Коментуючи вибухи у Фіоленті в Севастополі, речниця пояснила, що наша робота полягає в тому, щоб виснажувати їхні потужності точковими конкретними ударами: "Саме тому не зараз і не одразу відкривається вся інформація, оскільки нам треба дорозвідати і переконатись, що це не була провокація, а результат тієї роботи, яка була спланована".

Навіщо росіяни перевели десантні кораблі в Азовське море

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня зауважила, що у переміщенні десантних кораблів Росії може бути декілька аспектів.

Але зараз ми спостерігаємо за їхньою діяльністю. Бачимо, що вони (росіяни – 24 Канал) цілком ймовірно, зробивши висновки про ураженість такої великої цілі (мовиться про кораблі – 24 Канал) у Чорному морі, можуть заховати туди в Азов, щоб поки що ця логістична чемоданна команда була напоготові – раптом доведеться речі збирати,

– зауважила речниця.

Також вороги могли вдатись до такого вчинку для розгортання тієї азовської групи, яку вони так рекламувати й дійсно вони будуть використані в сенсі логістики – перевезення на Бердянський, Маріупольський напрямок якихось своїх пожитків, оскільки в Криму все частіше "припікає".

Окрім того, речниця не виключила, що це маневр для так званого захисту Керченського мосту, долею якого переймаються вороги. Адже росіяни відчувають, що там щось досить феєрично буде створено.

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