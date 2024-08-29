В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил, хватит ли стране-агрессору трехтысячного войска, чтобы нанести контрудар по подразделениям ВСУ на Курщине.

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Что нужно России для масштабных контратакующих действий на Курщине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" отметил, что 30 тысяч солдат пока достаточно для стабилизации линии боестолкновения, но не по всему фронту.

Например, в Глушковском районе российские войска не смогут стабилизировать ситуацию. Ведь там складывается специфическое положение вражеских войск, которое можно назвать изоляцией.

Там (в Глушковском районе – 24 Канал) стабилизировать будет очень сложно,

– сказал Коваленко.

Трасса Е-38 между Рыльском и Курском – это фактически основная логистическая артерия. Там оккупанты могут попытаться создать линию боестолкновения и понемногу ее стабилизировать в южном направлении.

Однако если говорить о масштабных контрнаступательных действиях, то противнику нужно накопить хотя бы 50 тысяч. Для этого россияне еще будут оттягивать подразделения из зоны боевых действий,

– добавил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

К слову, сейчас многие иностранные СМИ пишут о том, что Владимир Путин просто так не оставит прорыв границы в Курской области и попытается контратаковать. По данным аналитиков, для этого ему нужно собрать армию примерно в 50 тысяч.