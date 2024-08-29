В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив, чи вистачить країні-агресору трьохтисячного війська, щоб завдати контрудару по підрозділах ЗСУ на Курщині.

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Що потрібно Росії для масштабних контратакувальних дій на Курщині

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" зазначив, що 30 тисяч солдатів поки що достатньо для стабілізації лінії боєзіткнення, але не по всьому фронту.

Наприклад, у Глушківському районі російські війська не зможуть стабілізувати ситуацію. Адже там складається специфічне положення ворожих військ, яке можна назвати ізоляцією.

Там (у Глушківському районі – 24 Канал) стабілізувати буде дуже складно,

– мовив Коваленко.

Траса Е-38 між Рильськом та Курськом – це фактично основна логістична артерія. Там окупанти можуть спробувати створити лінію боєзіткнення і потрохи її стабілізувати в південному напрямку.

Проте якщо говорити про масштабні контрнаступальні дії, то противнику потрібно накопичити хоча б 50 тисяч. Для цього росіяни ще відтягуватимуть підрозділи із зони бойових дій,

– додав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

До слова, зараз багато іноземних ЗМІ пишуть про те, що Владімір Путін просто так не залишить прорив кордону у Курській області й спробує контратакувати. За даними аналітиків, для цього йому потрібно зібрати армію приблизно у 50 тисяч.