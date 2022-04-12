Россия перебросила подразделения 1 танковой армии в Изюм в Харьковской области

В районе города Изюм в Харьковской области оккупанты проводили перегруппировку подразделений и пополняли запасы техники. Они уже опрокинули туда 1-ю танковую армию РФ.

Враг сосредоточил свои попытки на удержании понтонной переправы через реку Северский Донец.

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Известно, что оккупанты проводят воздушную разведку Изюмского района с применением беспилотников. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил РФ.

Также завершается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии в определенные районы Белгородской и Воронежской областей РФ.

Кстати, минимальные боевые цели России сейчас – географические границы Донецкой и Луганской областей. Но, вместе с тем, оккупанты хотят захватить Юг и рассматривают Харьковскую область как возможность для движения дальше.

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